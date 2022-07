C’est un vrai coup de tonnerre. A un an de la fin de son contrat à l’OM, Jorge Sampaoli a décidé de plier bagages et n’est plus l’entraîneur du Club Olympien.

Incroyable mais vrai. Après un an et demi en tant que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille et une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Jorge Sampaoli a surpris son monde en décidant de se séparer de l’OM, à quelques semaines du début de la saison officielle. L’annonce a été faite pour le club ce vendredi.

La raison de cette séparation brusque et surprenante ? Le technicien argentin ne serait pas satisfait du début de mercato de son désormais ex club. Malgré plusieurs pistes évoquées jusque-là par les médias, les dirigeants olympiens n’ont réussi à signer les jeunes Isaak Touré, en provenance du Havre, et Samuel Gigot en défense centrale.

Le communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. Jorge Sampaoli est le premier entraineur à qui Pablo Longoria a souhaité confier le destin de l’équipe première en février 2021. L’entraineur argentin avait pris les rênes de l’équipe dans un contexte particulier en cours de la saison 2019/20.

Depuis son premier jour à Marseille, il s’est pleinement investi dans la mise en place d’une philosophie de jeu et d’un état d’esprit conquérant correspondant aux valeurs de l’Olympique de Marseille. C’est donc avec émotion que le club et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. L’OM souhaite remercier sincèrement et très chaleureusement le travail de Jorge Sampaoli. Après 16 mois de collaboration, ce travail a permis au club de franchir un palier dans la construction de son nouveau projet sportif et de se qualifier directement pour l’UEFA Champions League.

Nous sommes satisfaits du chemin parcouru et des émotions vécues ensemble, mais à la suite d’une longue réflexion, les deux parties, qui agissent dans l’intérêt du projet de l’Olympique de Marseille, ont convenu de mettre un terme à cette étape. Le club va désormais entamer un nouveau cycle qui s’inscrira dans la continuité de la politique sportive mise en place par le président Pablo Longoria depuis son arrivée.

