Le président de l’OM, Pablo Longoria, a dit vendredi espérer que le remplaçant de Jorge Sampaoli, démissionnaire de son poste d’entraîneur, serait connu d’ici le début de la semaine prochaine.

La vacance ne doit pas durer sur le banc de l’OM. Après la démission de Jorge Sampaoli de son poste d’entraîneur – « il a renoncé à tous ses contrats, il a eu un respect pour le club qui était énorme », a déclaré le président Pablo Longoria en conférence de presse vendredi.

Le successeur de Sampaoli devrait être connu d’ici quelques jours à l’en croire les mots du Président Longoria. « On a des conversations avec des candidats mais on a surtout un candidat en tête, c’est la piste qu’on veut privilégier. On veut donner du caractère, ici à Marseille c’est nécessaire. On doit donner une évolution au projet de jeu de cette équipe […] Notre objectif c’est d’ici à la fin de la semaine, d’avoir déjà en place le nouveau coach », a dit Longoria, sans donner d’indice sur le nom.

Bamba Dieng ne devrait donc pas tarder à connaître son troisième entraîneur sur le banc de l’Olympique de Marseille depuis ses débuts en 2021 avec Nasser Larguet.

wiwsportcom avec L’Equipe