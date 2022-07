Là, l’Egypte a été meilleure. Pour leur premier match dans cette troisième fenêtre qualificative à la Coupe du Monde, les Lions ont lourdement chuté face aux Pharaons, vendredi soir (43-76).

Un match à ranger aux oubliettes ! L’Equipe Nationale masculine de basket du Sénégal a reçu une douche froide égyptienne pour son entrée en lice dans le troisième tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2023. Pris par surprise et dans leurs mauvaises décisions, en manque cruel de réussite, dominés de la tête jusqu’aux pieds, les Lions n’ont rien pu faire pour éviter une énorme claque au Borg El Arab Arena.

Tout a commencé très mal avec une faute qui permettait à l’Egypte de marquer les deux premiers premiers paniers du match sur deux lancers francs. Tout a terminé très mal avec un niveau assez méconnu Sénégal mais également des décisions arbitrales généralement en défaveur. Tout au long de la partie, les hommes de Boniface Ndong regardaient le score en leur défaveur. D’abord au premier quart temps.

A peine 10 minutes, Gorgui Sy Dieng, une des rares satisfactions côté sénégalais, et ses coéquipiers ont craqué et ont vu les Pharaons prendre un avantage considérable de 13 points, soit 23 contre 10 au tableau d’affichage. Au deuxième quart-temps, les Lions ont bien tenté de montrer un meilleur visage mais c’était sans compter à leur manque de réussite. Tout le contraire pour l’Égypte.

Logiquement alors, les Pharaons n’ont pas abdiqué face au panier et ont maintenu leur avantage à 13 unités (38-25). On aurait cru que Boniface et ses hommes allaient se remettre sur les bons rails au retour des vestiaires. Impossible. La note est encore plus terrible. Un désarroi total du Sénégal, l’Egypte régale son public et passe rapidement à 24 points d’avance (59-35).

Le dernier quart-temps ne sera que plus fatal pour les Lions. Leurs points bloqués à 35 pendant 5 minutes dans cette période, ils finiront avec une défaite toute logique (43-76). Malgré cette claque, la qualification pour le Sénégal est encore loin d’être remise en question. Mais pour que les chances ne deviennent néants, il faudra se venger sur la République Démocratique du Congo, samedi (20h30 GMT).

LIVE 🇪🇬🇸🇳 Egypte 76-43 Sénégal (terminé)

Quelle est votre analyse de cette lourde défaite ❓https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/EPz10dtnFg — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 1, 2022

