Ce vendredi, les Lionnes du Sénégal ont effectué une deuxième séance d’entraînement à l’académie de Fus à Rabat, en préparation de leur premier match contre l’Ouganda, comptant pour la CAN féminine.

La sélection féminine du Sénégal s’est entraînée pour la deuxième fois cet après midi vers les coups de 17h, heure locale. Avec un groupe au complet, Mama Moussa Cissé et son staff ont réservé les premières minutes à des petits pas rapides ensuite une course rapide sur quelques mètres. Puis a suivi une opposition de deux fois 30 minutes.

L’équipe de la gardienne Ndeye Maissa Diaw composait entre autres Mame Diarra Diouf, Astou Sy, Salimata Ndiaye, Ndeye Kane Ndiaye, Dominga, Khaby Baldé, Malado, Awa Diakhaté et Nguenar. Alors que la dans la team orange on retrouvait Tening Séne, Mbayang Sow, Thiath Camara, Anta Dembélé, Marieme Babou, Safiétou Sagna, Etme Adja Diagne, Coumba Niang, Korka Fall et Coumba Mbodji.

L’entraînement s’est conclu par une séance de course sur la longueur du terrain. Cette séance qui a été plutôt technique, s’est déroulée sous le regard d’un staff très concentré. Elles vont s’entrainer une nouvelle fois demain samedi avant de faire leur entrée en lice, prévue dimanche.





