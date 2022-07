Elle fera partie du lot des joueuses qui vont disputer pour la première fois de leur carrière la phase finale de la Coupe d’Afrique, Ndeye Awa Diakhaté, connue sous le nom de Awa Neymar, la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, comme l’ensemble des Lionnes, sont conscientes de l’énorme responsabilité qui pèse sur leurs épaules.

Elle a assuré dans cet entretien que cette compétition ne serait pas facile, puisqu’elles nourrissent les mêmes ambitions que les autres. « On a fait de notre mieux pour la préparation. On a d’abord fait un match amical contre la Tunisie avant d’enchaîner vers le Maroc où on est depuis hier. Ce que je peux dire c’est qu’on est prêt à défendre les couleurs de notre pays pour cette coupe d’Afrique des nations. On connaît notre objectif et tout le monde va s’y mettre. Je ne parlerais pas d’objectif personnel mais plutôt de collectif. Parmi nous tous, seules trois personnes ont disputé la CAN. C’est une première pour tout le reste du groupe. Notre objectif à tous, c’est de se hisser jusqu’en demi-finale au moins et pourquoi pas disputer la finale et prendre le trophée » espère, la joueuse de 26 ans.

Cette sélection sénégalaise affrontera pour son entrée en lice l’Ouganda ce samedi, une équipe physiquement costaud certes, mais en face, les Lionnes vont être prêtes à rugir.

« On n’a peur de rien ni de personne. Quelle que soit l’équipe qu’on affrontera, on n’aura pas peur. On a déjà prouvé qu’on pouvait le faire après notre victoire finale de l’UFOA face au Mali qui était demi-finaliste lors de la dernière CAN. Aucune équipe ne pourra nous contenir. On est prête à marcher sur tout le monde. On a pris le temps de les voir mais le plus important c’est ce qui va se passer sur le terrain », avertit-t-elle, au micro de wiwsport.

« On suivra les consignes du coach. On respectera toutes ses idées et décisions. Il sait mieux que quiconque qui doit ou non jouer », répondit-elle sur la concurrence. Pour cette édition, Mame Moussa Cissé pourra compter sur un groupe composé de joueuses expérimentées qui vont accompagner les jeunes. « L’expérience compte à toutes les épreuves. Pour nous les matchs en club et en sélection ne sont pareils. On viendra apporter notre force à l’équipe, soutenir les plus jeunes mais aussi tout faire pour atteindre notre objectif qui est d’amener l’équipe en demi-finale. On sera une des plus grandes nations du football féminin d’ici peu de temps », ajoute la milieu de terrain.

wiwsport.com