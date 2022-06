En août passé, Pape Matar Sarr avait signé un contrat de 6 ans avec Tottenham. L’ancien joueur de Génération Foot était resté en prêt avec le FC Metz.

Lors de la signature de son contrat avec le club en Premier League, il était question pour le milieu de terrain de rester jusqu’à la fin de la saison avec le FC Metz qu’il a rejoint en septembre 2020. Le prêt est terminé en ce 30 juin, Pape Matar Sarr retrouve le Tottenham.

Le joueur de 19 ans qui fait partie des nominés pour le titre de meilleur jeune joueur des CAF Awards 2022 a fait ses adieux à son premier club européen. A travers les réseaux sociaux, il a partagé une vidéo avec un message « Merci au club du FC Metz pour m’avoir fait grandir en tant qu’homme et en tant que joueur. Merci à l’ensemble des joueurs, du staff et les personnes qui travaillent au club ».

Cette saison sur les 38 journées en Ligue 1, Pape Matar Sarr en a disputé 35. Il compte un but et une passe décisive. En plus d’un match en coupe de France. Pour sa première saison en France, il avait totalisé 26 matchs et 4 buts inscrits.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 au club du @FCMetz pour m’avoir fait grandir en tant qu’homme et en tant que joueur. 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 à l’ensemble des joueurs, du staff et toutes les personnes qui travaillent au club. 🇱🇻 pic.twitter.com/Kg879k0iHW — Pape Matar Sarr (@papematarsarr15) June 30, 2022

wiwsport.com