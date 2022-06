Alors que les Blues seraient à la recherche d’un défenseur central pour pallier le départ de Rüdiger au Real Madrid, l’agent de Kalidou Koulibaly est annoncé à Londres pour rencontrer les dirigeants de Chelsea.

La bataille autour de Kalidou Koulibaly est lancée à présent que nous vous annoncions une nouvelle offre de Naples pour son défenseur central à un an de la fin de son contrat. Alors que les dirigeants Azzuri s’activent pour convaincre le champion d’Afrique de rester, les Blues auraient de passer à la vitesse supérieure pour signer le Sénégalais.

Corriere annonce une rencontre prochaine à Londres entre l’agent de Koulibaly et les Blues. Une réunion qui devrait intensifier l’intérêt de Chelsea face à la concurrence de la Juventus, du Barça et de Naples. S’il est estimé à 35 millions d’euros par le site spécialisé, Transfermarkt, Naples n’attendrait pas moins de 40 millions d’euros pour la dernière année de contrat du capitaine des Lions. La course est lancée !

