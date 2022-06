Alors qu’il est dans le viseur de Chelsea, Kalidou Koulibaly pourrait finalement rester à Naples. Selon les informations du jour, ses dirigeants penseraient à lui présenter une nouvelle offre.

On vous annonçait précédemment que Naples avait déjà présenté une offre de prolongation à Kalidou Koulibaly alors que le Barça et la Juventus étaient aux aguets pour signer le Sénégalais. Une offre dans laquelle le salaire du capitaine des Lions sera revu à la baisse et qui ne convenait pas à KK sensible même aux intérêts des cadors européens.

Mais selon les informations du Corriere Del Mezzogiorno, De Laurentiis serait prêt à présenter une nouvelle offre revue à la hausse au champion d’Afrique sénégalais. Une tournure qui pourrait finalement retenir Koulibaly dans la ville de Naples pour encore d’autres saisons.

Si la piste menant vers le Barça semble aujourd’hui se refroidir, Chelsea garde à l’œil la situation du Sénégalais alors que les Blues doivent renforcer leur charnière centrale et le profil de KK est plus qu’intéressante pour Tuchel. Toutefois, les directions se réduisent jour après jour pour le défenseur trentenaire.

wiwsport.com