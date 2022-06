Au cours de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), tenue dimanche dernier, à Thiès, l’AGO a demandé l’augmentation à 16 clubs pour la saison 2022-2023. Une demande qui alimente les débats chez les acteurs du football.

Si elle est appliquée, cette de mande sera une bonne chose pour les équipes sénégalaise, d’autant plus qu’elle va permettre aux joueurs d’avoir plus de matchs dans les jambes. Interpellé sur la faisabilité, un membre de la FSF explique : «L’Assemblée générale est souveraine pour demander toutes sortes de choses. Elle a demandé qu’on augmente le nombre de clubs.

Mainte nant, il revient au Comité exécutif (COMEX) de la FSF d’étudier la de mande de l’Assemblée générale et de voir si elle est soutenable, si elle est réalisable, avec quelles perspectives et avec quelles projections, c’est-à-dire dans quelle durée et dans quel temps». Notre interlocuteur affirme qu’il revient au COMEX de voir si «la demande est soutenable «Mainte nant, si elle est soutenable, est-ce qu’elle est réalisable année ou l’année prochaine S’il n’y a aucun obstacle pour qu’elle soit réalisable cette année, comme l’a demandé l’Assemblée générale, la commande sera réalisée sans gérer des états d’âme», précise-t-il.

Et d’ajouter : «Si la commande n’est pas réalisable parce qu’il y a des préalables juridiques, statutaires et réglementaires qu’il fallait gérer avant, les gens vont mettre de côté cette commande et attendre la prochaine AGO pour rendre compte sur la non-exécution de la commande ». En attendant que le COMEX se décide sur la faisabilité, des acteurs se projettent sur la formule de l’augmentation des clubs.

Avec Stades