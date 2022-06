Arrivées à Rabat jeudi, les Lionnes ont effectué leur première séance d’entraînement en marge de la CAN Féminine 2022.

Le réconfort après l’effort ! Au bout de plusieurs jours de voyages, entre le Sénégal, le Cameroun et la Tunisie, et une grosse débauche d’énergie, les Lionnes se sont enfin posées en terres marocaines. Jeudi, les joueuses de Mame Moussa Cissé en quitté Tunis et sont arrivées à Rabat le soir.

Et ce vendredi, elles ont pu participer à leur toute première séance d’entraînement au Maroc, comptant pour la CAN Féminine 2022. Logé dans le Groupe A avec l’Ouganda, le Burkina Faso et le Maroc, le Sénégal fera son entrée en lice dans la compétition dimanche 3 juillet contre les Ougandaises.

