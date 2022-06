L’Équipe nationale du Sénégal fait partie des nominés pour le trophée de la sélection de l’année. La CAF a dévoilé une liste de 10 équipes nationales qui seront en course pour ce titre.

Qui va succéder à l’Algérie? Les Fennecs, champions d’Afrique en 2019, avaient remporté la dernière édition des CAF Awards (2019), pour cette catégorie devant le Sénégal et le Madagascar. En 2022, au Cameroun, l’équipe dirigée par Belmadi s’est arrêtée au premier tour. Tandis que le Sénégal a remporté la finale, décrochant ainsi son premier sacre continental. Il est sans doute favori pour ce trophée.

Le Sénégal fera face à de belles équipes comme son adversaire en finale, l’Egypte. Les Pharaons n’ont pas réussi à faire partie des 5 représentants du continent pour la coupe du monde contrairement au Maroc, la Tunisie et le Cameroun. Ce dernier, pays hôte de la CAN s’est hissé à la 3e place de la compétition. La Guinée Equatoriale et le Burkina Faso qu’il a éliminé en quart et demi-finale. La Gambie, belle révélation de cette compétition est aussi en lice.

La liste des équipes nationales nominées : Burkina Faso, Cameroun, Comores, Egypte, Guinée Equatoriale, Gambie, Mali, Maroc, Sénégal et Tunisie.

African International football deliverers as usual 👌 The 🔟 National Teams competing to be named the #CAFAwards2022 National Team of the year! 🌍 pic.twitter.com/j0PRDzu7mg — CAF (@CAF_Online) June 30, 2022

