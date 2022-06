Qui pour succéder au Marocain Achraf Hakimi, vainqueur lors des deux dernières éditions, en 2018 et 2019 ? La course est lancée pour remporter le Trophée du Meilleur Jeune Joueur Africain (U21) de l’année. Ce jeudi, la CAF a annoncé les 10 joueurs nominés pour cette récompense.

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Pape Matar Sarr figure parmi eux. L’ancien milieu de terrain de Génération Foot, recruté par Tottenham l’été dernier et qui va rejoindre les Spurs cette saison après un an de prêt au FC Metz, part favori pour devenir le premier Sénégalais a gagner ce titre.

LA LISTE DES 10 NOMINÉS

