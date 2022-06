Doter le Sénégal d’infrastructures sportives pour être en mesure d’organiser une Coupe d’Afrique des Nations. C’est la volonté de l’Etat du Sénégal qui a lancé hier les travaux de réhabilitation de 4 stades régionaux.

« Aprés l’Arène Nationale de Lutte, du Palais des Sports Dakar Aréna, du stade Olympique de Diamniadio, inauguré le 22 février 2022 et qui porte désormais le nom du Président Abdoulaye WADE, le Président Macky Sall nous a instruits de nous atteler, dans les meilleurs délais, à la mise en œuvre de la seconde phase du plan de développement des infrastructures sportives » a déclaré le ministre des sports, Matar Ba lors de son allocution.

Le Sénégal qui a déjà accueilli, dans un passé récent, l’AfroBasket Féminin 2019, la CAN Beach Soccer 2020, les Championnats d’Afrique de Judo 2021 et bientôt la CAN Handball en novembre prochain, compte rester dans cette dynamique de pays organisateur de grands événements sportifs dans le continent africain.

« Les travaux de réhabilitation et de modernisation des Stades Léopold Sédar Senghor, de Diourbel, de Kaolack et de Ziguinchor ont donc pour objectifs de mettre aux normes FIFA et IAAF ces ouvrages sportifs. Des efforts considérables qui ambitionnent de créer les meilleures conditions d’organisation de manifestations sportives de dimension continentale, voire mondiale. Et qui s’inscrivent, de façon spécifique, dans la ferme volonté du Président Macky Sall de candidater pour recevoir, au Sénégal, la Coupe d’Afrique des Nations de Football, et d’en faire un test grandeur nature pour l’organisation prochaine des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 ».

La tenue de cette compétition internationale qui permettra au Sénégal de se doter encore plus d’infrastructures sportives permettra au pays des Champions d’Afrique de tester ces capacités à organiser une CAN de football après l’édition 1992.

« La tenue de ces Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026 sera un temps fort dans l’agenda sportif du Sénégal et du Continent africain. Mais, sa réussite est tributaire de la dotation correcte du pays en infrastructures de qualité pour recevoir les compétitions sportives ; ce qui appelle, bien évidemment, comme l’a indiqué le Chef de l’Etat, la mobilisation permanente de tout le Gouvernement et de l’ensemble des composantes sociales et politiques de la Nation ».

wiwsport.com