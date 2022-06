Présent à Kaffrine, lors de la dernière étape du Trophy Tour, le milieu des Lions, Idrissa Gana Guèye, qui profite de ses vacances au Sénégal, a manifesté sa joie de participer à la caravane de la tournée nationale de la Coupe d’Afrique des Nations avec, le maire et ministre, Abdoulaye Saydou Sow, par ailleurs 1″ vice-président de la Fédération sénégalaise de football.

«Je suis venu rendre visite aux Kaffrinois sur invitation de mon papa, confident et ami, le maire et ministre, Abdoulaye Sow, qui m’a toujours soutenu. Le Sénégal ne se limite pas seulement à Dakar. Il y a certaines régions du pays que je n’ai pas encore visitées et aujourd’hui, venir à Kaffrine est un immense plaisir pour moi. C’est ça qui fait la beauté du Sénégal.

Je ne savais pas que Kaffrine est une région si hospitalière. Cela me rappelle les beaux souvenirs d’après CAN, des moments historiques. Et tenir encore le trophée continental dans mes bras est une fierté. Je suis né et j’ai grandi dans ce pays, donc en tant que joueur, il fallait venir apporter ma pierre à l’édifice», a déclaré Idrissa Gana Guèye, visiblement très ravi de participer à ce Trophy Tour.

Le sociétaire du Paris Saint-Germain en a profité pour juger le niveau actuel du football local, après la belle finale qui a opposé le Casa Sports (L1) à l’Etoile Lusitana (N1). «J’ai suivi, le week-end dernier, la finale de la Coupe du Sénégal qui opposait le Casa Sports à l’Étoile Lusitana et en toute franchise, j’ai constaté que le niveau de notre football local a grandement évolué. Je félicite le Casa qui a réalisé une excellente saison et Lusitana qui n’a pas démérité avec un beau parcours. Malheureusement, ils sont tombés sur une équipe plus forte qu’eux. Personne ne les attendait à ce stade de la compétition, en tant qu’équipe de Division 3. J’espère que la prochaine fois sera la bonne pour eux», a-t-il ajouté.

Avec Record et Dakar Actu