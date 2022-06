Le boulodrome de la place Gabar de Rufisque a accueilli, dimanche dernier, un tournoi populaire de sports boules, remporté par le duo Aldiouma Bâ – Lamine Sow.

Victorieux en finale (11-9) de cette compétition en doublettes choisies, Aldiouma Bâ et Lamine Sow de Mermoz Pétanque Club ont triomphé devant les Mbourois Babacar Dondé de Petite Côte Pé tanque et Cheikh Bâ de Saly Bou liste Club.

Au total, 148 boulistes licenciés et non-licenciés, venus de toutes les régions du Sénégal, ont pris part à ce tournoi populaire. Le jet de bouchon a été effectué par Abdou Ndiaye, secrétaire général de Rufisque Pétanque Club.

Pour une première, ce tournoi a enregistré la participation de 3 dames : Ndew Samb, Aïssatou Diop et Hélène Diouf, toutes venues de Saly Bouliste Club.

Le prochain concours, prévu le dimanche 3 juillet, sera un tournoi en triplettes choisies, dénommé spécial Tabaski. Elle sera coorganisée par Mermoz Pétanque Club et le club Rouletaboule de Dakar. Le boulodrome de Cheikh Seydi Ababacar Khalifa Mbengue de Mermoz sera le lieu d’attraction. Toutes les parties seront arbitrées et supervisées par l’abrite international Cheikh Amar et Mme Corinne Luiz.

Les vainqueurs de ce tournoi vont recevoir chacun un mouton. Les équipes finalistes malheureuses auront une enveloppe de 120.000 FCFA, celles demies-finalistes 75.000 FCFA et les quarts de finalistes 30.000 FCFA. Le jet de bouchon sera effectué à 10h00 par Mbor Thiam, président de Mermoz Pétanque Club.

Avec Stqdes