Non retenu dans la nouvelle aventure des Blues avec le rachat du milliardaire américain Todd Boehly, Petr Čech n’est plus lié à Chelsea. Gardien du club londonien entre 2004 et 2015, le Tchèque a terminé par une fonction de conseiller technique les trois dernières années.

Il aura été déterminant pour Edouard Mendy. Arrivé en 2020 du Stade Rennais, où avait déjà évolué Čech, le gardien sénégalais aura appris pendant une saison aux côtés du natif de Plzeň. Suffisant pour que le Champion d’Afrique reconnaisse cet apport et lui écrire un message d’adieu sur les réseaux.

« Petr Cech, je tiens à te remercier pour tous les moments, tous les entraînements et tous les apprentissages que nous avons partagés ensemble. Merci pour ta confiance. Je vous souhaite un brillant avenir dans vos prochains défis », peut-on lire sur le compte Twitter d’Edou Mendy.

@PetrCech I want to thank you for all the moments, all the trainings and all the learnings we have shared together. Thank you for your trust.

I wish you a brilliant future in your upcoming challenges. pic.twitter.com/wDbo5eTuo0

— Edouard Mendy (@edou_mendy_) June 29, 2022