Accroché dimanche au stade Lat Dior de Thiès, Seydou Sané s’est exprimé sur le budget allouer à son club pour sa participation de son club en Ligue africaine des Champions, le président du Casa Sports veut représenter dignement le pays, en allant le plus loin possible dans cette compétition.

» C’est à peu près 300 millions FCFA. On peut même dépasser ce montant, car plus on avance dans la compétition, plus les charges deviennent lourdes. Pour présenter une bonne équipe en Ligue la africaine des Champions, on cherchera aussi d’autres joueurs qui vont renforcer le groupe. « , nous dit Seydou Sané dans Stades.

Concernant les dépenses, il explique : » On effectue beaucoup de déplacements dans le pays pour disputer nos matchs. C’est pourquoi, chaque année nous investissons à peu près 200 à 250 millions FCFA pour l’équipe. Nous faisons à peu 20 mille kilomètres par an, pour aller vers le Nord, le Centre, le Sud. Donc, c’est compliqué. Mais malgré tout ça, nous avons des collaborateurs des partenaires qui nous soutiennent. Ce qui nous fait qu’aujourd’hui, nous arrivons à gérer convenablement le budget avec une autonomie financière très solide. »

Avec Stades