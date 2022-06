Six semaines après avoir terminé l’exercice 2021/2022, le staff du Red Star FC dirigé par le technicien sénégalais est de retour à Marville pour attaquer la préparation de cette nouvelle saison. Habib Beye va pour la première fois débuter une saison en tant qu’entraineur titulaire.

Cela fait 45 jours que l’Étoile Rouge a terminé la saison 21/22. 45 jours depuis le dernier match à Bauer et la victoire 5-1 face à Concarneau. Une sortie maitrisée pour conclure une seconde partie de saison réussie et porteuse d’espoir pour la suite. C’est donc avec enthousiasme que Habib Beye et les membres de son staff se sont réunis pour préparer cette nouvelle saison.

Il s’est notamment retrouvé pour finaliser la première semaine de reprise qui commencera demain pour les joueurs. Notons que suite au départ de Pape Meissa BA, le pensionnaire de la national 1 compte désormais deux joueurs sénégalais, il s’agit du capitaine Cheikh Ndoye et Moyoro Ndoye qui a récemment prolonge son contrat avec Red Star.

Le groupe professionnel du @RedStarFC a fait aujourd’hui sa rentrée au centre d’entraînement de Marville et tient à remercier le magasin @Boulanger Gennevilliers pour son engagement pour la deuxième année en tant que Partenaire Bâtisseur du Centre d’Entrainement. pic.twitter.com/dHSm7y4CjN — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) June 28, 2022

wiwsport.com