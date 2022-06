Les qualifications Sénégal pour les World’s Esport de la Fédération Internationale d’Esport (IESF) organisée par l’association SENGAMES se sont déroulées ces 25 et 26 juin. Le champion Momojuve et la team Solo Esport représenteront le Sénégal à la phase finale des World’s.

Deux titres majeurs étaient au rendez-vous à savoir Efootball 2022 (anciennement pro evolution soccer) et Pubg Mobile. Près de 100 participants ont pris part à ces qualifs pour tenter de décrocher leur billet pour Bali 2022.

Dans le jeu Efootball c’est l’immense Momojuve, finaliste mondial en 2021 et Champion d’Afrique sur le titre PES 2021 qui est sorti vainqueur en surclassant tous ses adversaires et en ne perdant aucun match durant son parcours. L’ex sociétaire de Solo Esport a confirmé son statut de favori. Il ira représenter le Sénégal à la grande échéance mondiale avec des espoirs au vu de ses précédentes participations.

La compétition Pubg Mobile a opposé 8 équipes sénégalaises et c’est la team Solo Esport (Champion d’Afrique FEJA 2021) qui est sortie vainqueure dans cette catégorie devant l’équipe Valhalla Esport et Way of Success. Une suprématie que cette formation est en train d’installer au Sénégal et en Afrique depuis quelque temps maintenant. Tout comme Momojuve, la team Pubg Mobile de Solo Esport sera très attendue à Bali.

Les World’s auront lieu du 27 novembre au 9 décembre à Bali, en Indonésie. Mais avant cela, se tiendra une finale régionale dans un pays membre en Afrique et nos champions y prendront part aussi. Pour cette année le cashprize total est de 500.000 dollars (310.042.550 FCFA) reparti sur 6 jeux majeurs.

wiwsport.com