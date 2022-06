En fin de contrat à la fin de saison prochaine, Kalidou Koulibaly n’est pas certain de rester à Naples à la fin de ce mercato estival.

Depuis maintenant plusieurs semaines et les départs officiels d’Antonio Rüdiger et d’Andreas Christensen, Chelsea continue d’explorer les pistes pour remplacer l’Allemand et le Danois. L’une d’elles mènent vers l’international sénégalais Kalidou Koulibaly.

Et selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, cité par Napoli Report, l’agent du joueur a rencontré, ce mardi 28 juin à Londres, les dirigeants des Blues afin d’évoquer un éventuel transfert. A voir si Chelsea arrivera à convaincre Naples et son président Aurelio De Laurentiis.

En fin de contrat dans un an, Kalidou Koulibaly se trouve également dans le viseur du FC Barcelone et de la Juventus de Turin. Alors que récemment, l’intérêt du Bayern Munich pour le Champion d’Afrique a été évoqué. Ça s’annonce encore un feuilleton interminable …

#Koulibaly: oggi si è fatto sotto anche un po’ il #Chelsea. L’agente di #Koulibaly è a Londra. I prezzi alti di Skriniar e De Ligt stanno portando il Chelsea ad informarsi anche sul difensore del #Napoli. @DiMarzio — Napoli Report (@Napoli_Report) June 28, 2022

