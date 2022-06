Selon plusieurs sources concordantes dont Fabrizio Romano, Abdou Diallo est dans le viseur du Milan AC. Pisté depuis le mercato hivernal dernier, le défenseur central des Lions devrait vraisemblablement quitter le club de la capitale cet été. Plusieurs offres sont sur la table du Sénégalais.

Sur les petits papiers de Paolo Maldini depuis quelques temps, le Milan devrait faire avec la concurrence malgré son intérêt affirmé. Le champion d’Afrique de 26 ans devrait se décider très bientôt et son départ du PSG semble déjà acté.

Rejoindra-t-il les Rossoneri de retour au premier plan et en Ligue des Champions, ou tentera-t-il une autre aventure plus intéressante que celle au Parc où il ne se contente que d’une place de doublure ?

Abdou Diallo has many proposals so he could leave Paris Saint-Germain this summer. AC Milan are interested in signing him, not the only name – he was already on Paolo Maldini’s list last January. 🇫🇷 #transfers

Diallo will decide his future soon. pic.twitter.com/MXMxeoX9OE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2022