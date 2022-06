Au terme des demi-finales du Championnat du Fifteen, jouées samedi, au stade Iba Mar Diop, les Militaires de l’ASFA ont écrasé S’en-Fout-Le-Score (26-6), avant que Kirène ne vienne à bout de Diambars, dans la douleur (12-6).

Lors de ces demi-finales, ASFA et Kirène obtiennent respectivement leurs revanches sur S’en-Fout-Le Score et Diambars.

Au bout d’une première période très disputée, les Militaires ont réussi quand même à mener au score (12 6). Au retour des vestiaires, l’ASFA, plus entreprenante et plus mobile, a mieux maîtrisé son adversaire en multipliant les assauts. Au fur et à mesure que les minutes s’égrenaient, S’en-Fout Le-Score, complétement étouffé physiquement, était incapable de marquer le moindre point. Les Militaires en profitent alors pour plier le match (26-6) et obtiennent le premier ticket qualificatif à la finale.

La deuxième demi-finale a opposé Diambars et Kirène. Après une première période très équilibrée (6-6), l’équipe de Kirène, dominée pendant longtemps, parvient tout de même à marquer un essai à la reprise (12-6). Malgré les multiples assauts de Diambars dans les dernières minutes, le score est resté inchangé. Finaliste pour la première fois, Kirène retrouve l’ASFA en finale, prévue le week-end des 23 et 24 juillet prochains.

