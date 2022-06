Il est peu probable de voir Ismaïla Sarr évoluer avec Watford la saison prochaine alors que les Hornets sont relégués en Championship, une saison après leur remontée. Dans le viseur de plusieurs formations anglaises, l’international sénégalais de 24 ans devrait changer de club dès cet été.

Si les quelques cadors de la Premier League ont pris des renseignements sur sa situation, il n’est pas exclu que Sarr rejoigne une équipe de second niveau. A l’en croire Daniel Moroney, le journaliste dédié des Hornets, West Ham est en discussion avec l’agent d’Ismaila Sarr ces dernières semaines.

D’ailleurs, les Hammers sont prêts à payer le prix demandé par Watford (32 millions d’euros), ce qui correspond aux frais déboursés en 2019 pour faire débarquer le Lions chez les Hornets depuis Rennes. Les conditions personnelles ne seront pas un problème pour West Ham, renseigne le journaliste sportif spécialiste du club.

#Westham remain in discussions with Ismaila Sarr agent over the last few weeks

I understand that West Ham are prepared to pay #Watford’s asking price (£28m) and personal terms won’t be a problem.

— Daniel Moroney (@DanMoroney_) June 25, 2022