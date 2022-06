«J’ai effectué des séances avec beaucoup de franchises. Je faisais des voyages tous les deux jours, sans compter les entraînements. Finalement, Oumar Sow est venu et on est allé à Milwaukee. Quand je l’ai vu, je savais que ça allait marcher. On a travaillé pendant longtemps pour avoir ce résultat. Ce n’est que le début et d’autres font suivre», soutient-il.

Drafté à la 39ème position par les Cavaliers de Cleveland, Khalifa Diop a nourri le rêve d’intégrer la plus grande ligue de basket au monde. Son agent et conseiller, Oumar Sow y est pour beaucoup de chose. «J’ai toujours rêvé de jouer en NBA même quand j’étais dans l’inconnu. J’y croyais encore plus quand j’ai connu Oumar Sow qui a tout fait pour moi. Il ne s’est jamais découragé malgré les piques et autres. C’est un homme bien et il a beaucoup contribué à ce résultat».

«Je ne veux pas figurer dans les 60%»

Les choses vont très vite en NBA. De ce fait, il faut être prêt sur tous les plans pour ne pas passer à côté d’une belle carrière. En plus, les joueurs draftés ne jouent pas tous en NBA, certains sont souvent renvoyés en G-League ou même coupés. Ils se retrouvent parfois dans d’autres ligues secondaires ou mineures. Mais Khalifa Diop veut suivre les pas de Ngagne Desagana Diop et Gorgui Sy Dieng ont réussi à s’imposer en NBA. Pour ce faire, il a décidé de retourner en Europe. «La draft est une chose, mais la plupart des joueurs draftés ne jouent pas forcément en NBA. 60% des joueurs draftés ne jouent pas en NBA, seuls les 40% y sont présents. Je ne veux pas figurer dans les 60%. J’ai discuté avec mes agents. Je vais retourner dans mon club, travailler et devenir un joueur NBA et un cadre de l’équipe nationale. Je prendrai le temps nécessaire pour être un joueur NBA 100%. Je vais parfaire mon anglais et je ferai tout pour gagner ma place en NBA. Mon rêve est de gagner des titres NBA et devenir All Star».

Avec Record