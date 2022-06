International allemand et ancien joueur du Bayern Munich, Jérôme Boateng a évolué pendant plusieurs années sous les couleurs bavaroises avec le maillot 17. Il a remporté beaucoup de titres avec ce numéro qu’il a porté jusqu’à son départ de l’Allianz Arena.

Après le choix de Sadio Mané d’enfiler le numéro 17 avec le Bayern Munich ce week-end, le champion du monde allemand s’est exprimé via son compte Twitter pour féliciter et souhaiter bonne chance au champion d’Afrique sénégalais. « Bon choix Sadio ! J’espère que cela vous apportera du succès. Prends soin de l’héritage », s’est exprimé Jérôme Boateng.

Good choice Sadio 😃 hope it brings you success – keep the legacy going. 🏆1️⃣7️⃣🙌🏽 https://t.co/94MDNmPmyZ

