La présentation officielle de la vedette en provenance de Premier League n’avait pas pu se tenir à son arrivée à Munich. L’Allianz Arena n’était pas disponible pour accueillir la cérémonie en raison de travaux dans le stade. Mais le Bayern Munich compte bien la tenir !

Le club de bavarois donne rendez-vous à ses supporters le 16 juillet prochain pour présenter officiellement Sadio Mané et ses coéquipiers aux supporters. SM17 est au cœur de la campagne publicitaire de cet événement qui aura lieu quelques jours avant le premier match de la présaison. Le Bayern Munich jouera en amical, le DC United, le 20 juillet prochain.

#Advertisement | Come to the FC Bayern Team Presentation and see Sadio Mané and the rest of the team live at the #AllianzArena! 🏟️

Tickets: https://t.co/GRPRPNwcTl pic.twitter.com/jQ6XYyh4Qr

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) June 27, 2022