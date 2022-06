Les premières victoires de Ngoné Latyr, Linguère Tenning et Law Rado ont été les faits saillants de la 17ème journée des courses hippiques, courue hier dimanche, à l’hippodrome Ndiaw Macodou Diop.

En l’absence d’Expert, déclaré non partant pour des raisons de 2 santé, 10 cracks adultes se disputaient une mise de 1,6 million FCFA. Dès le départ, Darou Khou doss, Makha et Major prenaient ensemble les commandes. Le reste du peloton trottait derrière, sous le contrôle de Médina jusqu’à boucler les 2000 m. Ayant surgi de nulle part, Ngoné Latyr a pris les commandes dans les 200 derniers mètres.

Monté par le jockey Salou Cobar, cette femelle de 6 ans, après 10 participations, signe ainsi son premier succès en 3’02 sur 2.200 m, remportant du coup la moitié du gain. Et quelle coïncidence! Sur cette même dis tance et avec le même chrono, Louga Lô a dominé les poulains de 3 ans pour la 3ème fois. L’écurie Lamb Far s’est taillée la part du lion, car Diofior et Kassoumaye 2 complètent le podium.

Pour participer au Grand Prix du président de la République, il faut s’imposer au moins une fois. C’est pourquoi, à l’approche de cette plus prestigieuse compétition hippique, Linguère Tenning et Law Rado ont forcé le destin, respectivement dans les groupes 2 et 3 pour leur première réalisation. Le jockey Saliou Cobar a aussi conduit le cheval Moubarak à un 4ème succès chez les poulains de 2 ans.

