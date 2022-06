Pour permettre à Ismaïla Sarr d’avoir une meilleure idée de comment battre le Qatar ? Relégué en Championship à l’issue de la saison 2021-2022 de Premier League, Watford souhaite en tout cas au mieux se préparer afin de rentrer de la meilleure des manières possibles dans la nouvelle campagne et de mieux lancer sa mission pour un retour rapide dans l’élite anglaise.

Ainsi, le Club anglais, qui a repris le travail depuis une semaine, explore les pour trouver un meilleur sparring-partner dans sa préparation estivale. Par ailleurs, les Hornets ont décoché cinq rencontres amicales dans cette pré-saison. Parmi elles, une confrontation face à l’équipe nationale du Qatar, le 10 juillet prochain. Donc le second adversaire du Sénégal au Mondial 2022.

Sauf que cette ce match n’est pas du goût de tout le monde au club. Deux associations de supporters ont d’ores et déjà exprimé leur désaccord : Women of Watford FC et Proud Hornets. Dans un communiqué commun, les deux groupes se disent « très déçus » et exhortent « (notre) équipe à afficher son soutien aux droits humains, à la communauté LGBT+ et aux droits des femmes lors du match ».

WOW and @ProudHornets are very disappointed that Watford FC will play the Qatar national team at its training camp. We urge our team to display its support for all human rights, the LGBT+ community and women’s rights at the game, and will discuss this directly with the club. https://t.co/TF1f6Gu41T

