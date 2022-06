Le Casa Sports veut s’offrir une quatrième Coupe du Sénégal, la deuxième fois d’affilée, ce dimanche 25 juin 2022, lors de la finale qui l’opposera à la surprenante Etoile Lusitana au Stade Lat-Dior de Thiès (18h00).

La finale de la Coupe du Sénégal ce dimanche va sacrer pour la quatrième fois le très solide Casa Sports ou la très brillante et très surprenante Etoile Lusitana. Quelques semaines après s’être sacré Champion du Sénégal pour la deuxième fois de son histoire, le Club de Ziguinchor à l’occasion de faire briller le football national et d’écrire un peu plus encore son nom dans l’histoire de la Coupe du Sénégal en devenant seulement la 6e équipe à remporter au moins à quatre reprises ce trophée.

Le Casa Sports favori incontestable à sa propre succession

Après neuf années sans le moindre trophée dans les compétitions nationales, le Casa Sports est revenu en force depuis plus d’un et semble plus que jamais dominer le football local. Malgré la forte concurrence qui se dégage très souvent, les Ziguinchorois viennent d’être sacrés Champions du Sénégal pour la deuxième fois de leur histoire, et sont surtout tenants du titre en Coupe du Sénégal. Pour parvenir à ses fins, Ansou Diadhiou misera sans doute sur l’expérience.

Depuis plus d’un an, l’entraîneur du Casa Sports s’appuie sur presque le même groupe qui a battu Diambars lors de la finale de cette Coupe du Sénégal l’année dernière. Et bien évidemment, il pourra compter sur un groupe talentueux qui sera emmené par le capitaine et gardien de but Alioune Badara Faty, l’avant-centre Reymond Diémé Ndour mais surtout par l’excellent ailier gauche Lamine Diadhiou, auteur notamment du but de la victoire en demi-finale contre l’AJEL Rufisque.

L’Etoile Lusitana, rien à perdre mais beaucoup à gagner

Habitué à affronter des équipes du même niveau de Championnat, les joueurs d’Ansou Diadhiou feront face à un adversaire inhabituel dans les plus grandes compétitions nationales, l’Etoile Lusitana. Pensionnaire de National 1, soit le troisième échelon du football sénégalais, cette Académie exclusivement dédiée à la formation de footballeurs s’affirme cette année comme un petit bébé dans une baignoire toute froide. La volonté en interne est claire : écrire le nom de l’Etoile Lusitana dans cette Coupe.

« On va y aller pour jouer (…). Notre rêve c’est de soulever la Coupe même si on sait que ce sera difficile. On se battra pendant 90 minutes voire aux tirs au but pour gagner la Coupe », déclare dans la presse le Manager Général de l’équipe Bernard Mendy. L’entraîneur Elimane Mbengue tire dans le même sens. « Les deux équipes partiront à chances égales, la finale se jouera sur un seul match, donc tout reste possible. L’Etoile a les capacités de déjouer les pronostics. »

Pour parvenir à déjouer les pronostics, comme le souhaitent les dirigeants, l’Etoile Lusitana devra pouvoir s’appuyer sur un groupe très jeune. De plus, si en face l’expérience pourrait être hyper déterminante pour le Casa Sports, la solution pour l’Etoile pourrait être de jouer son propre jeu : essayer d’avoir le plus de possession possible et concrétiser le maximum de chances, comme cela a été le cas en demi-finale contre La Linguère de Saint-Louis.

Cet attelage réussi arrive en pleine confiance et sans complexe. Et pour motiver un peu plus les troupes, il est important de rappeler que l’Etoile Lusitana a l’occasion de devenir seulement la deuxième Académie du Sénégal à remporter la Coupe du Sénégal, après Génération Foot (2015-2018), mais également le premier club amateur, autrement dit évoluant en National, a s’adjuger de la couronne. Une couronne qui pourrait définitivement mener cette modeste formation en Coupe CAF la saison prochaine. Alors, l’Etoile a beaucoup à gagner !

Rendez-vous donc ce dimanche soir au Stade Lat-Dior de Thiès pour une finale inédite mais très prestigieuse. Le Casa Sports espère réaliser en premier double Championnat – Coupe du Sénégal, mais la méfiance devra rester de mise : ne surtout pas prendre l’Etoile à la légère.

wiwsport.com