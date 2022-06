La nouvelle piste de l’annexe du stade Abdoulaye Wade va donner une bouffée d’air à l’athlétisme sénégalais. Cependant, les athlètes demandent plus de moyens, en particulier un bus pour assurer leur déplacement.

L’annexe du nouveau stade du Sénégal situé à Diamniadio à une trentaine de kilomètres de la capitale sénégalaise abritait pour la première fois le tournoi international d’athlétisme de Dakar. Cette compétition a permis à plusieurs athlètes sénégalais de s’illustrer, notamment sur 110 m haies hommes et au saut en longueur. Ils ont ensuite sauté sur cette occasion pour réclamer plus d’engagement et politique, de la part des dirigeants, visant à faire valoriser cette discipline au Sénégal. En commençant par leur offrir un bus qui va assurer leur déplacement particulièrement pour rallier Diamniadio.

wiwsport.com