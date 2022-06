Tout rafler, c’est ce dont rêve ouvertement Sadio Mané en Bavière, sous les couleurs du Bayern Munich.

Il a 30 ans, a tout remporté en club avec Liverpool, la Ligue des Champions ou encore la Premier League, toujours au sommet de son art, et il a encore faim de titre. Au Bayern Munich, Sadio Mané ne manque évidemment pas d’ambitions. Quatre jours après sa signature officielle avec le club allemand, l’attaquant sénégalais s’est livré lors d’un entretien accordé à sa nouvelle formation.

« Quand j’ai entendu parler de l’intérêt du Bayern, j’étais bien sûr très heureux. Je savais que je pouvais venir et me pousser à réaliser quelque chose de spécial avec ce club. Cela signifie gagner tous les trophées possibles, la Bundesliga et bien sûr la Ligue des Champions. Gagner tous les trophées possibles avec Bayern, c’est mon plus grand rêve en ce moment », a t-il déclaré.

