Après la présentation officielle, la nouvelle superstar du Bayern, Sadio Mané, a parlé dans une interview exclusive avec le journaliste de Sky, Florian Plettenberg.

Présenté officiellement ce mercredi comme un nouveau joueur du Bayern Munich, le Sénégalais est revenu sur sa décision de rejoindre le Bayern Munich, de ses discussions avec Julian Nagelsmann et de ses ambitions personnelles à Munich.

Sadio Mané

… sur les heures passées à attendre un accord :

Ce fut une semaine stressante. Les négociations ont duré longtemps. Je suis maintenant très heureux que cela ait fonctionné. J’ai hâte de faire connaissance avec mes coéquipiers.

… à propos de nombreux experts qui n’ont pas voulu croire le transfert :

Peut-être que les gens en Angleterre sont un peu surpris. Mais j’ai été en Premier League pendant huit ans. J’ai vraiment aimé ça là-bas, mais j’aime aussi les nouveaux défis. Le Bayern Munich est l’un des meilleurs clubs du monde. Je suis très fier ici, je suis heureux de tout donner avec mes coéquipiers pour gagner des titres.

« La décision a été immédiate »

… à propos de sa décision rapide pour le Bayern :

J’ai réalisé très vite que je voulais aller au Bayern Munich. J’ai parlé à mon agent. C’est allé vraiment incroyablement vite. Ma décision a été en fait immédiate. Je suis très sûr que c’est la bonne décision, la bonne. Le bon club. J’ai hâte d’y être.

… sur le projet que le Bayern lui a montré :

Bien sûr, les fans et les joueurs connaissent le projet. Vous devez savoir exactement quels sont les objectifs avec le FC Bayern et ce que vous voulez réaliser ici. J’ai aimé ça dès le début. J’ai été fasciné par la façon dont les gens travaillent ici.

« Les discussions avec Nagelsmann étaient très importantes »

… Conversations et appels téléphoniques avec Julian Nagelsmann :

C’était vraiment très important pour ma décision. C’était important pour moi de parler à Hasan Salihamidzic et à l’entraîneur. La conversation avec l’entraîneur a été une motivation supplémentaire pour moi.

… sur comment gagner la Ligue des champions :

Peu importe le nombre de fois où vous avez joué en Ligue des champions, vous ne pouvez jamais dire exactement ce qui est le plus important. Beaucoup de choses doivent fonctionner. Nous nous concentrons sur notre travail maintenant. Nous travaillerons dur parce que la Ligue des champions Ce n’est jamais facile de gagner. C’est contre les meilleures équipes du monde. Ça va être difficile, mais nous sommes prêts et nous avons hâte d’y être.

… si Liverpool ou le Bayern est le plus grand club :

J’ai beaucoup de respect pour les deux clubs. C’est toujours à propos des deux clubs qui se battent pour tous les titres. C’est tout simplement génial de jouer pour des clubs comme ça. Je viens d’un des meilleurs clubs, je joue pour l’un des meilleurs clubs maintenant. Je ne pourrais pas être plus heureux et plus fier d’être ici. C’est un autre grand pas et un défi.

… ses objectifs personnels au Bayern :

J’ai tout gagné à Liverpool pendant six ans. Venir à Munich est une grande chose pour moi maintenant. Tout est nouveau ici. C’est une énorme motivation supplémentaire pour relever ce défi. Ce serait évidemment quelque chose de spécial avec le Bayern Munich pour gagner ces titres.

… sur une éventuelle fin de carrière au Bayern :

Ce sont des choses qui se trouvent dans le futur. Vous ne pouvez pas encore le dire. Je ferai de mon mieux pour le moment et nous verrons comment ça se passe.

wiwsport.com avec Sky Sport