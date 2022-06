En fin de contrat au Red Star, Moyoro Ndoye va poursuivre sa carrière en National 1 de France mais pas dans le club parisien.

Habib Bèye devra forcément renforcer son équipe. Quelques semaines après avoir perdu le meilleur buteur du National 1 la saison écoulée, Pape Meïssa Ba, parti à Grenoble en Ligue 2, l’entraîneur sénégalais du Red Star ne pourra également pas compter sur un taulier pour la saison à venir.

Indispensable au poste de milieu de terrain du Red Star avec pas moins de 34 matchs, 3 buts et 2 passes décisives en 2021-2022, Mayoro Ndoye a officiellement quitté le club, deux ans après son arrivée. En fin de contrat ce mois-ci, l’ancien joueur de Génération Foot a paraphé un bail ce jeudi avec l’AS Nancy-Lorraine, relégué en N1.

Le joueur de 30 ans va donc apporter de son expérience à la formation lorraine qui souhaite retrouver la Ligue 2 le plus tôt possible. Passé par Metz, Tours, Ajaccio ou encore Strasbourg, Mayoro Ndoye totalise jusque-là dans sa carrière 104 matchs de Ligue 2 (barrages inclus) et 159 matchs de National 1.

« Mayoro va nous amener de la vitesse et de l’agressivité au milieu de terrain que ce soit en n°6 ou en n°8, précise le président de l’AS Nancy-Lorraine Gauthier Ganaye. Son expérience et son leadership en ont également fait l’un des premiers noms que nous avons couchés sur le papier pour cette nouvelle saison. »

