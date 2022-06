C’est une bombe. Le combat tant attendu peut toujours avoir lieu. En effet, les amateurs peuvent toujours voir Ama Baldé et Lac de Guiers 2 se croiser. Car un riche promoteur nigérian veut décrocher l’affiche. L’homme d’affaires en question séjourne actuellement au Sénégal et a déjà rendu visite à Lac 2, hier vers les coups de 20h00, informe Record.

Ce qu’il veut ? Signer Lac 2, Ama Baldé et Gris Bordeaux pour les amener lutter au Nigeria. Le promoteur en question a déjà pris langue avec Puncheur de Walo et ce dernier aurait donné son accord. Après Lac 2, il va rendre visite à Ama Baldé et Gris Bordeaux, nous révèle la source.

