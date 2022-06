Déboussolé par l’arrivée d’Edouard Mendy depuis l’été 2020, Kepa Arrizabalaga a évoqué son avenir à Chelsea.

Quand on veut mettre les choses plus au clair. Arrivé l’été 2018 de l’Athletic Bilbao pour 80 millions d’euros, soit jusque-là le gardien le plus cher de l’histoire de la planète football, Kepa Arrizabalaga vit désormais une situation complexe à Chelsea. La faute à lui. Moins performant qu’espéré chez les Blues, le portier espagnol devait voir débarquer Edouard Mendy l’été 2020.

Et depuis l’arrivée de l’international sénégalais, le natif Ondarroa profite en minutes plus lors des séances des tirs au but disputées par les Blues que pendant les temps réglementaires. Autant dire que son temps de je est devenu famélique. Suffisant pour lui pour reconnaître une situation compliquée qui nécessite d’être prochainement revue par les parties prenantes.

« Pour l’instant, je suis un joueur de Chelsea, mais ce qui est clair pour moi, c’est que je veux jouer davantage. Parce que je sors d’une année ou deux où, quand j’ai joué, j’ai été très performant. (…) Je suis à Chelsea et je veux réussir ici. Et si ce n’était pas possible, nous analyserions d’autres choses différentes, car mon objectif clair est de jouer », a lâché Kepa dans un entretien avec MARCA.

« J’en parlerai prochainement au coach et on décidera, mais avec le message clair que je veux jouer plus. N’oubliez pas que j’ai fait partie de l’équipe nationale depuis l’âge de 17 ans jusqu’à mes 26 ans sans jamais manquer un match, sans savoir comment se passe une période de pause en équipe nationale. Dernièrement, j’ai vécu cela et je n’aime pas ça », a t-il poursuivi.

