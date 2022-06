Après la CAN masculine en janvier-février dernier, la Coupe d’Afrique des Nations fera honneur aux féminines en juillet 2022 au Maroc. Une compétition durant laquelle Umbro sera le partenaire technique.

Normalement prévue en 2020, la CAN Féminine a lui aussi du s’adapter à la crise sanitaire et a donc été repoussée de deux ans. Organisée au Maroc du 2 au 23 juillet 2022, ce tournoi sera l’occasion pour l’Equipe Nationale du Sénégal de créer la surprise pour son retour dans cette compétition après une absence de 10 ans.

A moins de deux semaines du début des hostilités, Umbro et la Confédération Africaine de Football (CAF) ont dévoilé le ballon officiel qui sera utilisé tout au long du tournoi. Un superbe ballon pour permettre aux meilleures footballeuses du continent de remettre en valeur leur talent, comme elles le font dans leurs clubs respectifs.

« Le ballon s’inspire de cette nouvelle identité visuelle du football féminin africain. Le design du ballon officiel est constitué, à juste titre, de symboles liés au football embellis de couleurs gaies. Le ballon représente les valeurs d’unité, de progrès, de défi, d’initiative, de diversité et d’expérience qui ont caractérisé le développement du football féminin africain pour qu’il atteigne les sommets qu’il occupe aujourd’hui », écrit la CAF dans son communiqué.

De belles phrases pour booster les équipes participantes et leurs footballeuses, notamment les Lionnes du Sénégal qui auront fort à faire en phase de groupes. Logées dans la Poule A, les joueuses de Mame Moussa Cissé feront face à l’Ouganda, le Burkina Faso et le Maroc, pays hôte de cette compétition et parmi les prétendants au sacre final.

wiwsport.com