Lors de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau, les lionnes du Sénégal ont affiché confiance et sérénité. Elles ont reçu ce matin vers les coups de 11 heures des mains du ministre des sports, l’étendard de la nation et des consignes pour « mouiller le maillot ».

Vêtues de tenues traditionnelles aux couleurs de la nation (vert-jaune-rouge), les Lionnes ont illuminé la cérémonie de remise du drapeau national en vue de leur participation à la Coupe d’Afrique des Nations féminine, qui aura lieu au Maroc au mois de juillet prochain. Prenant la parole au nom de ses coéquipières, la capitaine du Sénégal Safietou Sagna a tenu à rassurer le peuple. Celle qui va enregistrer sa deuxième participation en phase finale de la CAN promet de porter les couleurs du Sénégal le plus loin possible, dans cette compétition.

« J’ai eu la chance d’avoir participé à la seule coupe d’Afrique à laquelle a pris part la sélection nationale féminine du Sénégal. Dix ans après, j’ai encore la chance d’y conduire mes petites sœurs. C’est certes une responsabilité immense mais surtout un privilège et un bonheur incommensurables. Après la Can gagnée par nos frères que je félicite en passant, nous savons que les attentes des Sénégalais seront grandes sur nos frêles épaules. Mais notre coach et cher papa ainsi que son staff nous ont appris à être humbles mais aussi à être conquérantes et agressives quand il le faut. Nous avons une jeune équipe mais nous sommes conscientes de nos capacités et en vraies lionnes nous n’avons peur de rien sauf du déshonneur », a déclaré la joueuse de Bourges 18.

Toujours dans son discours, la capitaine des Lionnes se dit rassurer des capacités de ses coéquipières à se surpasser. « Nous prenons ici l’engagement d’avoir un comportement exemplaire durant toute cette expédition et garantissons que nous nous battrons jusqu’à la dernière goutte de sang pour faire un résultat honorable au Maroc ». Par ailleurs, les joueuses de Mame Moussa Cissé sollicitent les prières et le soutien constant du peuple pour un succès éclatant.

wiwsport.com