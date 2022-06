Le patron du sport sénégalais n’a pas été indifférent quant à l’actualité des Lions qui évoluent en Europe. Matar Ba a félicité les internationaux notamment Sadio Mané pour son nouveau transfert au Bayern Munich.

Matar Ba a voulu féliciter les internationaux qui ont eu un nouveau club durant cet été et leur souhaiter une bonne chance. « Nous félicitons et encourageons tous les internationaux qui sont en passe de changer de clubs à l’instar de Sadio Mané qui est l’exemple le plus récent et connu. Qu’ils reçoivent nos félicitations et nous prières, eux tous sans exception dans leurs clubs respectifs », a déclaré Matar Ba en marge de la cérémonie de remise de drapeau aux Lionnes du football.

Le ministre des Sports a envoyé ses souhaits et encouragements à Sadio Mané dont le transfert vers le Bayern Munich a été officialisé ce mercredi. « Nous prions pour Sadio Mané dans sa nouvelle aventure qu’il ait la réussite car son succès est celui du Sénégal », s’est exprimé Matar Ba au micro de wiwsport.com.

wiwsport.com