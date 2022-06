Le ministre des Sports, Matar Ba s’est entretenu avec le mouvement navétanes ce jeudi pour définir le calendrier et l’organigramme de cette édition 2022. Le patron du sport s’est confié à wiwsport au sortir de cette rencontre.

« Nous voulons que les navétanes redémarrent partout dans le Sénégal. Mais que cela reprenne dans les règles de l’art et dans la paix. Nous devons apprendre de nos erreurs et réparer ce qui a été détruit. Il faudra sanctionner et dénoncer les faiseurs de trouble », s’est exprimé le ministre des Sports, Matar Ba au micro de wiwsport.com.

« Nous allons tout faire pour aider les navétanes à pouvoir bénéficier de stades municipaux qui devront être livrés pour soutenir le mouvement navétanes. Cela devrait être possible dans environ un mois grâce au partenariat avec la République Populaire de Chine notamment avec les tribunes et les gazons. Environs 106 millions seront alloués aux phases nationales qui se tiendront à Dakar cette année. Un CRD sera mis en place pour de tels besoins avec le Gouverneur », a déclaré le patron du sport sénégalais en marge d’une rencontre organisée avec le mouvement navétanes.

