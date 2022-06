En vue de la prochaine saison des Navétanes, une séance de concertation entre les acteurs a été organisée. Au programme, déceler les problèmes du mouvement qui se trouve dans une zone de turbulence minée notamment de la violence afin d’apporter des solutions.

Une rencontre de concertation entre les acteurs et partenaires du mouvement navétane a été organisée ce matin à l’Arène Nationale. Présidée par le patron du football sénégalais, Matar Ba, elle a été mise à profit dans le but de trouver des solutions pour un mouvement navétane « newlook ». Les activités de vacances vont démarrer en mois de juillet prochain, juste après les élections législatives. « Nous avons vu que les solutions sont là et il ya rien qui empêche la reprise des navétanes dans la région de Dakar. Autant plus que dans les autres régions, il n’y a pas de difficulté », affirme le ministre des sports.

Pour cette année, les acteurs pensent pouvoir mettre en place une politique stricte pour se débarrasser des problèmes de violence. « Aujourd’hui, nous avons mis le doigt sur deux leviers qui sont entrés de gangrener l’organisation des compétitions sportives au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Dakar. C’est la violence et nous en avons parlé. Chacun devra prendre ses responsabilités en insistant sur la formation mais aussi sur la dénonciation. Je pense que le message a été bien compris. Il faut aussi penser à mobiliser les supporters pour leur parler des textes qui existent. Il y a beaucoup de troubles parce que les sportifs ne connaissent pas les règles. Il faut des échanges dans ce sens là et le président et ses collaborateurs ont bien compris et je pense que cela va être vulgarisé’, a fait savoir le patron des sénégalais, au micro de wiwsport.

A la sortie de cette réunion, le ministre a affirmé à la presse son souhait de voir un mouvement navétane plus impliqué dans les autres disciplines. « Il faut également essayer démultiplier les discipline, de ne plus s’arrêter uniquement au football. Il faut que les ASC soient les greniers pour préparer des basketteurs, des handballeurs, les athlètes, en dehors de la culture. Si on le réussit, on aura fait un chemin extrêmement important pour aller vers réorganisation du Navétanes pour qu’il soit beaucoup plus utile à la société », a t-il ajouté.

wiwsport.com