La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer est prévue du 21 au 30 octobre 2022 au Mozambique. Le nouveau sélectionneur des Lions, Mamadou Diallo, qui était venu à Mbao superviser la 1ère journée du Championnat, est revenu sur la prochaine compétition africaine, dont l’objectif est de conserver le titre.

« Notre objectif pour la CAN 2022, c’est de conserver notre titre. Parce que si on veut aller en Coupe du monde, il faudra remporter le trophée ou être vice-champion d’Afrique. Donc, notre ambition est d’aller en finale d’abord et puis rem porter la Coupe pour une qualification à la Coupe du monde », nous dit le coach des Lions du sable.

Pour rappel, Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer 2022 aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à Maputo, au Mozambique. La cérémonie débutera à 10h00 heure locale (08h00 GMT) et sera diffusée en direct sur les plateformes digitales de la CAF informe le communiqué de la CAF.

Avec Stades