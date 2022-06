Enfin, le stade Léopold-Sédar-Senghor sera bientôt rénové. Reportés à plusieurs reprises, les travaux de réfection seront officiellement lancés ce mardi.

L’information a été donnée ce matin à l’occasion de la cérémonie de remise du drapeau aux lionnes en partance pour la Coupe d’Afrique féminine des Nations au Maroc, par le ministre des sports, Matar Ba.

La rénovation du stade construit à Dakar par les chinois dans les années 1980, retardée plusieurs fois notamment par la pandémie de Covid-19, sera lancée dès ce mardi. A cet effet, une cérémonie de lancement, présidée par le patron des sports sénégalais sera organisée.

Notons que les travaux seront assurés par les ouvriers chinois suite à un accord de partenariat signé en novembre 2018 entre le l’Etat du Sénégal et la Chine. La réfection du stade Léopold Sédar Senghor, qui avait abrité l’unique Can organisée au Sénégal, va coûter 20 milliards de FCFA pour une durée de un an.

