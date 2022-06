Le défenseur sénégalais a encore évoqué sa belle entente avec la communauté napolitaine.

Naples c’est Kalidou Koulibaly, Kalidou Koulibaly c’est Naples ! Tels sont les termes. Au Napoli depuis l’été 2014, le défenseur international sénégalais s’est créé une excellente relation d’amour avec les supporters et la ville napolitains. A tel point qu’une grande partie de cette communauté du sud de l’Italie est attirée par l’Equipe Nationale du Sénégal.

« Il y a beaucoup d’amour. Ils m’apprécient, je les apprécie en retour et ils savent que je fais de mon mieux sur le terrain pour eux. Quand vous jouez à un match et qu’ils scandent tous ton nom, c’est génial. On peut dire que j’ai grandi ici et que mes enfants sont nés ici, donc j’ai un lien très spécial avec les gens de Naples », a déclaré KK dans un entretien accordé à la BBC Sport Afrique.

Il ajoute : « Quand je suis allé à la CAN, j’ai emmené une petite partie de Naples avec moi car ce sont les premiers supporters du Sénégal. J’ai reçu beaucoup de messages de fans de Naples sur les réseaux sociaux lorsque nous avons remporté le tournoi. Je suis vraiment heureux de cette relation spéciale. Quand mes amis ou mes frères arrivent à Naples, ils sont si bien accueillis. Il y a quelque chose de spécial entre eux et moi. »

Mais après huit saisons à défendre les couleurs de Naples sans parvenir à gagner véritablement grand-chose, mise part une Coupe d’Italie en 2020 et une Supercoupe d’Italie dès sa première année, et à un an de la fin de son contrat, Koulibaly doit faire le bon choix de continuer ou d’aller tenter un plus grand challenge. Il ne semble pas écarter cette dernière possibilité.

« Je ne peux pas dire que je suis totalement satisfait, car la course au titre était également quelque chose d’important pour nous, mais nous n’avons pas réussi à gagner les points dont nous avions besoin pour gagner. Les fans étaient un peu mécontents parce qu’ils voulaient que nous nous battions pour le titre. Compte tenu du fait que nous avons de grands fans, c’est dommage et ça fait vraiment mal », a t-il avoué.

« Quand vous jouez pour Naples, vous jouez pour un petit pays et vous ne devez pas l’oublier. Ils aiment leur football, ils aiment leur club et ils aiment leurs couleurs. Nous aurions pu faire mieux mais nous pouvons être heureux d’être en Ligue des Champions la saison prochaine. Nous allons également perdre quelques joueurs – certains vont partir, certains contrats arrivent à échéance. Nous verrons donc ce qui va se passer, mais savoir que nous serons en Ligue des Champions nous aidera à nous préparer correctement. Il va y avoir quelques changements la saison prochaine. Je sais que le Napoli fera tout pour se battre à nouveau dans la course au titre. »

