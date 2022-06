Contrairement aux précédentes éditions, la Coupe du Monde 2022 connaîtra des changements. En effet, la FIFA vient donner le feu vert à toutes les équipes participantes de composer une liste de 26 joueurs pour ce tournoi.

Alors que le tournoi aura lieu au Qatar en fin d’année, la FIFA a annoncé officiellement ce jeudi qu’elle approuvait le passage pour chaque nation à 26 joueurs. Ainsi, au lieu d’avoir 23 éléments, chaque sélectionneur va pouvoir s’appuyer sur trois joueurs de plus et cela pourrait être une donnée non-négligeable pour les grandes nations bénéficiant d’un sacré vivier de joueurs.

Autant dire qu’Aliou Cissé et ses collègues vont pouvoir avoir le sourire et que les joueurs vont encore plus vouloir se donner en début de saison avec désormais 3 places disponibles de plus dans la liste de leur pays. Les listes devront ainsi être composées d’au moins 23 joueurs et chaque sélectionneur aura le choix d’inclure au maximum trois joueurs de plus ou non.

Bureau of FIFA Council approves increase of @FIFAWorldCup squads to 26 players 👉 https://t.co/9NhwjdhIus pic.twitter.com/uZHyFAO5wO — FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2022

wiwsport.com