Le départ de Sadio Mané de Liverpool ne passe pas inaperçu même chez les visages les plus masqués.

Ils se sont accompagnés pendant six longues années, l’amitié et l’émotion ont toujours été palpables. Voilà maintenant que le chemin de Sadio Mané et Mighty Red se sépare. L’un parti au Bayern Munich et l’autre toujours à Liverpool.

Le moment alors pour se dire au revoir. C’est le cas notamment chez la mascotte officielle du club anglais. « Notre première photo ensemble. Merci pour tout Sadio », écrit Mighty Red sur son compte Twitter, accompagnant son message avec une émoticône en pleures et un cœur. « Sadio Mané égale (une ) lé de Liverpool. »

Our first photo together 😢

Thank you for everything Sadio ❤️ Sadio Mané = Liverpool Legend pic.twitter.com/HT0XYJE5xr — Mighty Red (@MightyRed_LFC) June 22, 2022

wiwsport.com