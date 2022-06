Adrián San Miguel n’est pas pour autant un joueur indispensable à Liverpool. Depuis son arrivée en 2019 en provenance de West Ham United, le gardien espagnol, qui doit faire face à une forte concurrence, n’a disputé que 20 matchs toutes compétitions confondues. Mais à 35 ans, il demeure sans conteste parmi les footballeurs les plus réceptifs dans le vestiaire.

Alors que son désormais ancien coéquipier Sadio Mané vient de s’engager au Bayern Munich, le Sévillan s’est fendu de sa marque pour adresser un émouvant message d’adieu, plein de sagesse et de reconnaissance, à l’attaquant international sénégalais de 30 ans. L’ancien portier du Real Betis s’est exprimé à travers ses réseaux sociaux, sur Twitter notamment.

« On se souviendra de toi comme d’une LÉGENDE à coup sûr, mais ni les buts, ni les passes décisives, ni les grands matchs ne surpasseront jamais la personne MERVEILLEUSE et HUMBLE que tu es », a écrit l’Andalou. Adrián San Miguel a terminé son message avec le hashtag ThanksSadio. Comprenez bien par là : Merci Sadio ! Très, très classe de la part de l’Espagnol.

You will be remembered as a LEGEND for sure, but neither goals nor assists nor great games will ever surpass the WONDERFUL and HUMBLE person you are! #ThanksSadio pic.twitter.com/wfTa8TsHcH

— ADRI x ACCEM (@AdriSanMiguel) June 23, 2022