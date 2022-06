« Difficile de trouver les mots justes pour cela. Je veux juste vous remercier du fond du cœur, je suis si heureux de faire partie d’une toute petite partie de cet incroyable succès que nous avons eu ensemble au cours des 6 dernières années. Tu as toujours été là. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Je n’oublierai jamais cela. Merci encore. Tu ne marches jamais seul », peut-on lire sur le compte Instagram de l’attaquant sénégalais.

You'll Never Walk Alone, Sadio ❤ pic.twitter.com/0DsB8ejbvZ

Not only a fantastic player for us on the pitch, but a fantastic person too…

Sadio kept his special promise after meeting lifelong fan Lee Swan through @NIVEAMENUK’s Dear Liverpool FC series 🥰 pic.twitter.com/Gu8XZzzcrN

— Liverpool FC (@LFC) June 22, 2022