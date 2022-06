Il y avait beaucoup de spéculations sur votre avenir vers la fin de la saison dernière. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez pensé que c’était le bon moment pour passer à autre chose et tenter un nouveau défi ?

Oui, bien sûr, il y avait beaucoup, beaucoup de spéculations, mais, dans ma tête je n’étais pas confus. Évidemment, je sais ce que je veux et je sais ce qui est bon pour moi, je n’y pensais pas parce que j’étais encore un joueur de Liverpool et nous avons eu des matchs vraiment très importants. Pour moi, ce moment était tellement important pour moi et pour l’équipe, mes coéquipiers, et pour les supporters aussi, et c’est pourquoi j’étais concentré là-dessus. Je ne voulais faire aucun commentaire à ce sujet. Cela aurait été fantastique pour moi, pour le club et pour tout le monde de gagner la Ligue des champions et la Premier League. C’est pourquoi je ne voulais pas trop parler de l’avenir même si ça fait partie du football et de la vie.

Avez-vous eu l’impression d’avoir accompli tout ce que vous pouviez faire avec Liverpool ?

Oui bien sûr. Comme je l’ai dit, c’était un choix du cœur d’évoluer sous les couleurs de Liverpool. Lorsque j’ai quitté Southampton, c’était clair dans ma tête que je voulais m’améliorer et gagner des trophées. Donc, je peux dire oui, puisque nous avons beaucoup gagné et que j’ai passé un très bon moment là-bas. Un moment incroyable où nous avons remporté plusieurs trophées. Comme j’ai l’habitude de le dire, la vie est toujours un défi à relever et j’aime relever les défis. Le moment venu, j’ai dit au club que je voulais partir, je voulais aller ailleurs, j’ai envie d’un nouveau challenge professionnel. Voilà ! Ce n’est rien d’autre, c’est juste un défi parce que pour moi, je veux toujours me remettre en question pour aller de mieux en mieux.

Vous avez mentionné le patron. Avez-vous parlé à Jürgen et à l’un de vos anciens coéquipiers de Liverpool pour leur dire au revoir ?

Oui bien sûr. Après que les deux clubs ont accepté le transfert, j’ai envoyé un long texto pour dire au revoir à tout le monde, ce qui est normal. Ils étaient tristes, comme moi, mais cela fait partie de la vie. Nous devons juste l’accepter.

Était-ce très important pour vous de quitter Liverpool en bons termes avec tout le monde, des entraîneurs aux joueurs en passant par le staff et les supporters ?

Ouais, bien sûr ! C’était mon objectif depuis le début, quitter Liverpool d’une très bonne manière, comme j’y étais également. C’était fantastique au club, dans le vestiaire. J’ai une relation amicale avec tout le monde, le personnel d’encadrement et même le personnel de cuisine, les dames tout le monde ! Donc, pour moi, partir en bons termes était tellement, tellement important et pour les fans aussi.

Comment avez-vous grandi et évolué en tant que footballeur et personne depuis que vous avez signé à Liverpool il y a six ans ?

Ouah ! Incroyable, incroyable parce que quand je suis arrivé je crois que j’avais 24 ans. Je n’étais pas si vieux que maintenant ! Mais oui, bien sûr, je pense que j’ai beaucoup évolué en tant qu’humain et en tant que footballeur, j’ai beaucoup appris de mes coéquipiers bien sûr, ces grands, grands, grands joueurs. Et bien sûr, le staff m’a beaucoup aidé à devenir le joueur [que je suis] et en plus, je travaille très, très dur. Très, très dur.

Au cours de votre carrière à Liverpool, vous avez remporté tous les trophées possibles, ainsi que la CAN avec le Sénégal cette année, Footballeur africain de l’année, le Soulier d’or de la Premier League… Quand vous êtes arrivé en 2016, aviez-vous rêvé réaliser autant ? Je dirai que quand j’étais gamin c’était mon rêve, gagner tout ce qui était possible : des trophées et des trophées individuels aussi, c’était mon rêve. C’est donc la raison pour laquelle je n’ai jamais arrêté de travailler, je suis un travailleur acharné. Bien sûr, pour moi, c’était le bon moment et le bon club, de quitter Southampton, pour Liverpool afin de réaliser ces choses que vous venez de citer : « Oui, j’ai réalisé quelque chose », ce qui est très, très incroyable pour moi. Et je serai toujours reconnaissant pour ce club incroyable. Je ne l’oublierai jamais et j’attends avec impatience la suite. C’est une question très difficile car il y a tellement de choix, mais si vous deviez choisir un moment préféré de votre temps avec Liverpool, quel serait-il ? Ouah! Je pense que c’est bien mais pas une question difficile je dirai ! J’irai d’abord pour 2019 quand on a battu Barcelone à domicile, c’était incroyable, et aussi quand on a gagné la Ligue des champions. Pour moi, jusqu’à présent, c’est le meilleur, le meilleur moment, ou le moment qui restera à jamais dans ma tête, c’est sûr. Vous partez avec le statut de 14e au classement des meilleurs buteurs de tous les temps du club, avec 120 buts en seulement 269 matchs. Cela vous place parmi les plus grands joueurs à avoir jamais représenté Liverpool – cela doit vous rendre très fier de voir votre nom sur cette liste ? [Rires] Ouais, bien sûr ! J’en suis très, très fier. Ce n’était pas facile c’est sûr et de voir mon nom parmi ces grands, grands joueurs, je pense que je ne peux pas me plaindre ! Je dois juste être reconnaissant et fier de moi, de Liverpool. Je pense que c’est tout simplement incroyable, parce que Liverpool est l’un des meilleurs clubs au monde. Alors, ces 120 buts… Lequel était votre meilleur et lequel est votre préféré ? Ouah! Je dirai mon premier but à l’Emirates Stadium contre Arsenal lors de mes débuts. Et puis après, mon deuxième but, je dirai contre le Bayern Munich, contre Manuel Neuer ! Désolé Manu, j’arrive mais je pense que le deuxième but était aussi incroyable ! Donc, je vais choisir ces deux objectifs. En parlant d’objectifs, nous devons mentionner les fameux « trois premiers » de vous-même, Bobby et Mo. Vous avez tellement parlé de la façon dont c’était incroyable de jouer avec eux, mais maintenant que vous êtes parti, pouvez-vous partager l’un des secrets derrière votre succès ? Pourquoi et comment vous êtes-vous si bien entendu tous les trois ? [Rires] Wow, bien sûr, Bobby et Mo quels joueurs ! Je pense qu’il n’y a pas d’autres secrets car jouer aux côtés de ces grands joueurs, ils me facilitent la tâche. Je pense que je soutiens juste ça et surtout Bobby, qui n’hésitait jamais à nous pousser à aller de l’avant et moi et Mo, je pense que c’était tout simplement incroyable. Ces deux joueurs, Liverpool a toujours de grands joueurs et vous avez maintenant Diogo et Diaz aussi, grands joueurs aussi ! Mais c’est normal, c’est le meilleur club du monde, donc je leur souhaite tout le meilleur, mais pour moi, le football est toujours une question de dévouement et de travail très, très dur. Ils vont réussir ensemble, j’ai confiance.

Une autre relation dont nous devons parler est la vôtre avec le manager. Avez-vous aimé travailler avec Jürgen et comment vous a-t-il aidé en tant que joueur et en tant que personne également ? Oui, bien sûr, je pense que depuis le premier jour [quand] j’ai parlé avec lui pour rejoindre le Liverpool FC, je pense que nous avons eu une très, très, très bonne relation et [il est] un excellent manager. Il a du cœur et aussi, comme je l’ai dit maintenant, il s’est dévoué et cela le rend si spécial. Bien sûr, il m’a beaucoup aidé à devenir le joueur que je suis, et le staff et tous les joueurs. Et moi-même, comme je l’ai toujours dit, je n’ai jamais cessé de travailler dur aussi. Vous avez vécu une dernière saison incroyable à Liverpool, remportant deux trophées et passant si près du quadruplé. Je pense que tous les fans diraient que c’était l’une de leurs meilleures. Vous aussi vous sentez comme ça ? Oui bien sûr. Je pense que c’était une super, super, super saison. Pas de chance pour nous, nous étions si, si proches mais bien sûr, je pense que c’était la plus belle saison et la saison [la plus] agréable que j’ai eue à Liverpool parce que je peux dire que nous étions presque là pour gagner le quadruplé, ce qui aurait été incroyable. Mais cela fait partie du football, comme je l’ai toujours dit, c’est derrière nous, alors concentrons-nous – des deux côtés – sur le suivant. Mais bien sûr, je pense que c’était quand même une saison incroyable, incroyable, que tout le monde a appréciée. Vous avez mentionné les supporters plusieurs au cours de cette interview. Vous êtes aimé à Anfield, vous avez votre propre chanson, vous avez apporté tant de joie aux fans ces dernières années. Ils ont encore montré à quel point ils adoraient ce groupe de joueurs lors du défilé il y a quelques semaines. Combien vont-ils vous manquer ? Bien sûr, je pense que celui qui quitte Liverpool, avec ces supporters, il vous manquera toujours parce que jusqu’à présent [ils sont] les meilleurs au monde et je l’ai toujours dit. Surtout quand [ils chantent] mon nom, ‘Mane ! Courir sur l’aile…!’ – Je ne sais pas, je ne sais pas très bien chanter ! Bien sûr, j’ai vraiment apprécié le moment et ils, wow… comment puis-je le dire ? Jouer à Anfield, je pense, vous donne toujours autant de pouvoir grâce aux fans. Donc, c’est sûr que vous allez me manquer, mais de toute façon, je vous aime. J’ai toujours ma maison à Liverpool et tout donc c’est sûr que je reviendrai, bien sûr, et j’aimerais un jour revenir à Anfield pour leur dire bonjour et bien sûr regarder Liverpool jouer parce que pour moi, je vais être le fan n°1 de Liverpool – après les supporters ! C’était ma question suivante en fait : êtes-vous un fan de Liverpool pour la vie maintenant ? Allez-vous garder un œil sur les résultats et sur la progression de l’équipe ? [Rires] Ouais, bien sûr ! Après chaque match ! Après chacun de mes matchs à Munich, je viendrai dans les vestiaires et je regarderai Liverpool, c’est sûr, car je vais être le fan n°1 de Liverpool pour toujours. Je veux juste leur dire bonne chance et j’ai un œil sur eux. Et c’est sûr qu’ils seront encore meilleurs parce que je connais les garçons : de grands joueurs, un grand talent, une grande maturité et une grande attitude, alors bien sûr, Liverpool restera toujours encore meilleur, c’est sûr. Vous avez déjà parlé de revenir un jour à Anfield… qui sait, nous vous reverrons peut-être bientôt si Liverpool et le Bayern se rencontrent en Ligue des champions… [Rires] Vous connaissez la Ligue des champions et la façon dont le tirage au sort se déroule toujours, cela peut arriver à coup sûr et si cela se produit, cela se produit. C’est le football et bien sûr je dois venir et je dois jouer. Mais comme je l’ai dit, Liverpool est Liverpool et nous verrons. Nous verrons ce qui va se passer. Enfin Sadio, vous quittez Liverpool FC comme une légende et l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué pour le club. Donc, au nom du club et, j’en suis sûr, des supporters qui regardent ou lisent également cette interview, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous et nous vous souhaitons bonne chance à l’avenir. Merci, merci. Merci les gars, beaucoup d’amour encore, ne vous inquiétez pas, je suis maintenant le fan n°1 de Liverpool ! Au revoir, Je vous souhaite le meilleur et merci pour tout !

