C’est une journée décisive pour l’attaquant de 30 ans qui va s’engager avec le Bayern Munich, numéro 1 de la Bundesliga, avec 32 titres remportés. Sadio Mané a signé ce mercredi matin le contrat de 3 ans le liant au club allemand.

Le Bayern Munich ne va pas tarder à rendre officielle la venue du joueur qui a passé 6 saisons en Premier League. Alors qu’il lui restait un an sur son contrat, le club bavarois a su convaincre Sadio Mané de changer de club et Liverpool de laisser partir un joueur qui a tout remporté en Angleterre.

News #Mané: He has definitely signed until 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ confirmed! @SkySportDE https://t.co/7GyYuOsnTR

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 22, 2022