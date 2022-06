La 20ème édition des Championnats d’Afrique d’escrime s’est déroulée, du 15 au 19 juin 2022, à Casablanca, au Maroc. Classé 6ème, le Sénégal a eu une seule médaille en bronze, remportée par l’épéiste Ndèye Bineta Diongue.

17 pays ont participé à ces Championnats d’Afrique d’escrime, où l’Égypte a particulière ment confirmé qu’elle reste une place forte de l’escrime africaine et mondiale.

Au classement général, les Égyptiens sont montés sur la première marche du podium avec 21 médailles (8 or, 7 argent et 7 bronze), devant les Algériens (2 or, 2 argent, 4 bronze) et les Tunisiens (2 or, 1 argent, 2 bronze). D’ailleurs, ces trois pays de l’Afrique du Nord ont raflé toutes les médailles d’or.

Au pied du podium, le Maroc a obtenu 3 argent et 1 bronze, devant l’Afrique du Sud, qui a moissonné 2 bronze. Pour sa part, le Sénégal, qui s’était fait représenter par 12 combattants, a terminé 6ème avec une médaille en bronze, au même titre que la Côte d’Ivoire. Cette breloque est l’œuvre de l’épéiste Ndèye Bineta Diongue.

Sa compatriote Aminata Sabaly n’a pas réussi à passer le cap des quarts de finale. Chez les hommes, la meilleure performance est à l’actif d’Ibou Sagna. Ce fleurettiste s’est fait éliminer aux portes des demi-finales.

Stades